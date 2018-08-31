От мощного взрыва у кафе Сепар в центре Донецка смертельные ранения получил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Его гибель подтвердил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Он госпитализирован.

От мощного взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка смертельные ранения получил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Его гибель подтвердил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Он госпитализирован. Кафе "Сепар" находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко. Территория у кафе оцеплена. Задержаны подозреваемые в организации взрыва диверсанты.Это несколько человек. Их задержали в машине на проспекте Богдана Хмельницкого, сообщает "Интерфакс". У администрации главы ДНР гибель Александра Захарченко официально подтвердили. Также здесь заявили, что теракт совершили украинские диверсанты. Обстрелы из минометов и диверсионная война в Донбассе — обыденное дело: 25 августа была обезврежена мина украинских диверсантов у электроподстанции в Луганске. На Захарченко ранее уже было совершено покушение. А в 2015 году Захарченко был ранен в боях у Дебальцево в 2015 году.Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года Донецке. Он окончил Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности "горный электромеханик". Захарченко учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, но не закончил его.Работать Захарченко начал на шахте горным электромехаником. Затем занимался предпринимательской деятельностью.С 2010 года он возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации "Оплот", а позже сформированный на ее основе добровольческий батальон.11 мая 2014 года Александр Захарченко был назначен военным комендантом Донецка, после 6 июля 2014 года работал заместителем министра внутренних дел ДНР. 2 ноября 2014 года Захарченко избран главой провозглашенной Донецкой народной республики. Он получил 77,51% голосов избирателей.У Захарченко четверо сыновей. Его супруга Наталья осталась вдовой.