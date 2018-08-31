В Москве считают, что за терактом, в котором погиб глава Донецкой народной республики Александра Захарченко, стоит Киев. Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Москве считают, что за терактом, в котором погиб глава Донецкой народной республики Александра Захарченко, стоит Киев. Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Киевский режим не раз использовал такие методы для устранения инакомыслящих и неугодных, подчеркнула российский дипломат.Захарченко погиб от черепно-мозговой травмы при взрыве. Тяжелое ранение получил глава донецкого минфина Александр Тимофеев. Также с ранениями госпитализирован сопровождавший Захарченко водитель.В России назвали убийство Захарченко терактом, сообщает ТАСС. Тем временем руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов выдвинул свои версии, отмечает "Интерфакс". Он считает, что Захарченко был убит либо в криминальной разборке боевиков из-за перераспределения бизнеса, либо бы ликвидирован российскими спецслужбами, так как стал "одиозной и лишней фигурой".Результатом междоусобных войн назвала гибель Александра Захарченко официальный спикер СБУ Елена Гитлянская.Исполнителей теракта удалось задержать. За убийством Захарченко стоит СБУ, считает экс-директор ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев. По его словам, на Украине вооруженный террор взят за основу как действенное средство давления на ситуацию, которое Киев использует для расправы со своими противниками."Методами террора достичь каких-либо политических целей невозможно, это показывает мировая практика", — подчеркнул Николай Ковалев.За убийством Захарченко стоят экстремистские силы Украины, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. По его мнению, Захаров все время ходил по лезвию ножа. Гибель главы ДНР – это трагедия, отметил Серебренников.В гибели Захарченко могут быть заинтересованы только нынешние киевские власти, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников."Грустная весть. Террористическая деятельность украинских спецслужб на территории ДНР продолжается. Вместо того чтобы договариваться, они взрывают, убивают", — отметил президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.Впрочем, Сивков не исключил и внутриполитическую борьбу в Донбассе."Убийство лидера ДНР Захарченко может стать спусковым крючком для дальнейших очень опасных событий, — опасается главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. — То, что минский процесс зашел в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания".По словам Лукьянова, учитывая запутанное и напряженное состояние дел между Россией и США, очередной взрыв горячего конфликта снова выводит украинский вопрос на авансцену."Это ужасная новость с точки зрения всего процесса реализации Минских соглашений. Этому теракту в любом случае нет и не может быть оправданий. Скорбим вместе с Донецком", — выразил свое отношение к гибели Захарченко глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.Косачев подчеркнул, организаторы теракта не заинтересованы в мирном и политическом решении конфликта в Донбассе."Киеву он был очень неудобен. Скорее всего, предположительно, это дела Киева", — добавил член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин.Прогнозировать ситуацию после гибели Захарченко сейчас бессмысленно, отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Очевидно, что это усложнит процесс мирного урегулирования, считает эксперт.Киев может использовать гибель Захарченко для попытки силового решения ситуации с Донбассом, эскалации военной напряженности, предупреждает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.