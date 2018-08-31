В донецком кафе Сепар взорвали главу ДНР Александра Захарченко. Теперь Петр Порошенко может перейти в наступление и положить десятки тысяч своих всушников для того, чтобы сорвать президентские выборы на Украине.

В донецком кафе "Сепар" взорвали главу ДНР Александра Захарченко. Теперь Петр Порошенко может "перейти в наступление и положить десятки тысяч своих всушников для того, чтобы сорвать президентские выборы на Украине", на которых ему грозит проигрыш. Об этом "Интерфаксу" заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, знавший убитого лично и называющий его другом. Политик считает, что в Донецке есть "достойные люди", которые могли бы возглавить самопровозглашенную республику. Для этого на экстренное совещание как раз собрались члены Совмина.Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что к границам ДНР и ЛНР перебрасывают украинских военных. Он назвал Захарченко человеком со "сложным характером", а его убийц — подлецами.В Киеве уже прокомментировали нападение, признанное властями ДНР терактом. СБУ считает, что виноваты либо бандиты, либо Москва. В "Блоке Петра Порошенко", тем временем, подчеркивают, что Донбасс стал похож на "Сомали в центре Европы". Захарченко в президентской партии назвали "марионеткой Кремля", передает РИА Новости.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, поспешила опровергнуть подобные инсинуации и заявила, что все указывает на киевский след в этом покушении. По ее словам, Украина не гнушается устранением неугодных и инакомыслящих подобными способами.В программе "60 минут" на "России 1" посол России в США Анатолий Антонов со своей стороны добавил, что убийство главы ДНР Москве невыгодно.Как заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, произошедшее обнуляет смысл минских договоренностей, сообщает ТАСС. "Это беспредел", — возмутился он, призвав ПА ОБСЕ дать оценку случившемуся и наказать виновных.