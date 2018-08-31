Следственный комитет потребует арестовать неадекватного пассажира рейса Москва-Душанбе. Он устроил настоящий дебош на борту самолета, ударил бортпроводника, а когда его скрутили по рукам и ногам, начал кричать, что в самолете заложена бомба.

Следственный комитет потребует арестовать неадекватного пассажира рейса Москва-Душанбе. Он устроил настоящий дебош на борту самолета, ударил бортпроводника, а когда его скрутили по рукам и ногам, начал кричать, что в самолете заложена бомба.Самолет еще не успел набрать высоту, а один из пассажиров уже связан тем, что было под рукой — руки и ноги плотно замотаны скотчем. Еще пять минут назад он лез в драку, а сейчас признается в любви.- Я все равно тебя люблю. Я тебя обожаю.- Взаимно.- Ты можешь меня открыть? Можешь меня развязать?Поначалу молодой человек вел себя спокойно, но когда бортпроводник попросил пристегнуть ремень, началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Дебошир внезапно и без объяснений ударил стюардессу по голове.Когда казалось, что конфликт исчерпан, и все пассажиры заняли свои места и пристегнулись, дебошир идет на крайние меры: объявляет на весь салон, что в самолете бомба. Решение командир экипажа принимает молниеносно: через 10 минут после взлета самолет разворачивается и запрашивает экстренную посадку. После обследования саперы бомбу, конечно, не обнаружили.В линейном отделе полиции аэродрома Жуковский полицейские пытаются поговорить с задержанным. Проходить обследование на алкоголь и наркотики студен одного из омских вузов отказался, уверяя полицейских, что все равно выйдет сухим из воды.Пока уголовное дело против дебошира возбудили по статье "Хулиганство". Кроме того, молодому человеку грозит крупный иск от авиакомпании за вынужденную посадку.