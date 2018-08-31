Украинские политики то и дело выступают с глупыми и нелепыми заявлениями. Один из главных генераторов отборного бреда, больше похожего на шизофрению, является лидер радикальной партии Свобода Олег Тягнибок. На этот раз он придумал план устранения президента России Владимира Путина.

Украинские политики то и дело выступают с глупыми и нелепымизаявлениями. Один из главных генераторов отборного бреда, больше похожего нашизофрению, является лидер радикальной партии "Свобода" Олег Тягнибок. На этот разон придумал план устранения президента России Владимира Путина.Тягнибок анонсировал акцию протеста у стен Верховной рады,которую он и его сторонники намерены провести 6 сентября. "Будемпикетировать парламент, требовать принятия антиолигархического закона", – рассказалрадикал в эфире телеканала ИНТБ (Тернополь).Он пояснил, что протестующие будут требовать принятия новогоизбирательного кодекса, который Верховная рада ранее рассматривала в первомчтении. Нормативно-правовой акт Тягнибок назвал частью антиолигархическогозакона. "Чтобы вы понимали: есть внешний враг – Путин. Есть четкие шаги,чтобы устранить эту угрозу", – заявил Тягнибок.Дать конкретные пояснения относительно "связи"российского лидера и украинских олигархов политик не пожелал. Видимо, он ужедавно живет в совсем другой, оторванной от реальности действительности, времяот времени озвучивая свои шизофренические фантазии публично. Учитывая уровеньантироссийской истерии в нынешней Незалежной, вряд ли приходится сомневаться,что у сего персонажа найдутся свои почитатели.Российский лидер, как известно, уже давно не дает покояукраинцам. Так, российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявилукраинским журналистам, что у Владимира Путина огромное количество двойников,но только он, Полозов, единственный знает, как выглядит президент. "Неисключаю, что за более чем 18 лет могли найти достаточное количествоперсонажей, которые способны выполнять эту роль, когда необходимо общение слюдьми", – сказал со знанием дела юрист.Тему "двойников" российского лидера пыталосьобыграть и украинское интернет-издание "Обозреватель". Газета писала,что президент во время поездки в Крым в начале августа этого года предстал сразу в двух образах, которыеразительно отличаются. Для сравнения обе фотографии выложил на своей странице вFacebook директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.