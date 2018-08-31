В Великобритании ушел из жизни Нобелевский лауреат, выдающийся экономист Джеймс Миррлис. Ученый скончался у себя дома, недалеко от Кембриджа. Джеймс Александр Миррлис родился в 1936 году, закончил Эдинбургский университет, а потом преподавал в Кембридже и Оксфорде.

В Великобритании ушел из жизни Нобелевский лауреат, выдающийся экономист Джеймс Миррлис. Ученый скончался у себя дома, недалеко от Кембриджа, сообщает агентство ТАСС.Джеймс Александр Миррлис родился в 1936 году, закончил Эдинбургский университет, а потом преподавал в Кембридже и Оксфорде. Всемирную известность экономист получил в 1971 году, когда сформулировал "теорему эффективности" Даймонда – Миррлиса. А Нобелевская премия была присуждена ему в 1996 голу за изыскания в области "информационной асимметрии".Кроме того, Джемс Миррлис была известен как защитник исследований в области генетически модифицированных организмов. В 2016 году он подписал письмо к правительствам всех стран мира и ООН с требованием прекратить борьбу с ГМО.