Преступления мужчина совершал на территории города Кольчугино.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего уроженца соседнего государства. Мужчине предъявлено обвинение в совершении серии краж из квартир жителей Кольчугинского района.Установлено, что в период с мая по июнь текущего года обвиняемый, временно проживающий в городе Москва, целенаправленно приезжал на территорию Кольчугинского района, где совершал квартирные кражи. Путем взлома оконных рам и выставления стекол, злоумышленник незаконно проникал в квартиры на первых этажах жилых домов, откуда похищал денежные средства и компьютерную технику.Следствием доказана причастность фигуранта к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Материальный ущерб, причиненный владельцам, превысил 90 тысяч рублей.Обвиняемый признал свою вину полностью. Похищенное имущество изъято. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд.