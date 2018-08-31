На кортах Нью-Йорка продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. В женском одиночном разряде Россия лишилась еще двух представительниц. Свои встречи второго круга проиграли Дарья Касаткина и Вера Звонарева.

На кортах Нью-Йорка продолжаются матчи Открытого чемпионата США по теннису — заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема. В женском одиночном разряде Россия лишилась еще двух представительниц. Свои встречи второго круга проиграли Дарья Касаткина и Вера Звонарева.Примечательно, что обе россиянки уступили представительницам Белоруссии. Касаткина, посеянная на турнире под 11-м номером, проиграла Александре Саснович со счетом 2:6, 6:7 (7:9). В третьем круге она сыграет с представительницей Японии Наоми Осакой (20-я ракетка турнира).Звонарева проиграла Арине Соболенко, посеянной на турнире под 26-м номером. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7) в пользу белорусской спортсменки, которая в третьем круге встретится с чешкой Петрой Квитовой (5).