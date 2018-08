Бывший спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт дебютировал в футболе за австралийский клуб Сентрал Кост Маринерс. Ямаец вышел на замену в товарищеском матче против Сентрал Кост Селект.

Бывший спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт дебютировал в футболе за австралийский клуб "Сентрал Кост Маринерс". Ямаец вышел на замену в товарищеском матче против "Сентрал Кост Селект".A moment in sporting history is made. @usainbolt, the footballer, steps onto the pitch in Yellow & Navy. ⚡️ #CCMFC #ALeague pic.twitter.com/3j9ZuEvTsf— Central Coast Mariners (@CCMariners) 31 августа 2018 г.Историческое для Болта событие произошло на 72 минуте матча, когда он заменил своего партнера по команде. Он отыграл больше 20 минут на позиции нападающего, однако новоиспеченный футболист несмотря на несколько острых моментов забитыми голами так не отличился.Матч завершился победой его команды со счетом 6:1.