В Аризоне прощаются с сенатором Джоном Маккейном. Один из самых жестких ястребов прославился своим резким отношением к России. Проститься с тем, кто для многих американцев стал едва ли не национальным героем пришли тысячи людей. На церемонии не было одного человека — президента страны Дональда Трампа, которого не пригласили на похороны.

В Аризоне прощаются с сенатором Джоном Маккейном. Один из самых жестких "ястребов" прославился своим резким отношением к России. Проститься с тем, кто для многих американцев стал едва ли не национальным героем пришли тысячи людей. На церемонии не было одного человека — президента страны Дональда Трампа, которого не пригласили на похороны.Капитолий штата Аризона. Город Финикс. Гроб с телом Джона Маккейна прибыл сюда примерно в 10 утра по местному времени. Центр города перекрыт. Флаги приспущены. Огромная очередь растянулась на сотни метров. Тысячи людей здесь в Аризоне — в штате, от которого Джон Маккейн избирался в сенат последние 30 лет — идут, чтобы проститься с сенатором. Двери будут открыты до тех пор, пока очередь не иссякнет для всех желающих. Кроме одного человека. Дональда Трампа."Это хорошо, что его нет здесь — это сохраняет спокойствие: ведь все-таки здесь семья Маккейна. Правильно? Маккейна же? А то была его семья — ощущение, что Трампа", — говорит местный житель.Дочь сенатора Меган — в слезах, жена Синди припала к гробу щекой. Несмотря на жару в +40°, пришли даже те, кто не поддерживал политику Маккейна."Я не всегда соглашался с ним, вообще я много не соглашался с ним в политическом плане, но это не значит, что я не уважаю его", — говорит мужчина."Не имеет значения, был ли он политически корректен — важно то что он отстаивал ценности и люди шли за ним", — рассказал другой участник траурной церемонии.В США Маккейна будут помнить как крепкого республиканца. За пределами страны — как политика, который знал, как и кому сделать лучше. Или думал, что знал.В методах сенатор Маккейн никогда не сдерживался: выступал за создание вооруженных групп для свержения режимов в Ливии, Сирии, Иране, КНДР. Вот что говорил на обсуждении ситуации с Северной Кореей: "Если бы я принимал решение, я бы вооружал, тренировал, экипировал группы внутри и вовне государства, задачей которых было бы свержение правительств и установка там свободного и демократического правления".Он горячо поддерживал большинство военных кампаний Вашингтона, включая вторжение в Афганистан в 2001-м и в Ирак в 2003-м. И если на президентских выборах 2008-го американцы, уставшие от затяжных конфликтов, сказали Маккейну решительное "нет", то сегодня, кажется, уже простили его."Ценю то, чего он хотел добиться, но нужно быть аккуратными, потому что у тех стран есть собственные ценности и нельзя навязывать американские ценности кому-то еще", — считает Бил Ворд, ветеран войны во Вьетнаме.Особое место во взглядах сенатора занимала Россия. Начиная с 90-х, когда Маккейн предлагал США начать полномасштабную военную операцию, чтобы сломить сопротивление Сербии и России, продолжая 2008-м, когда поддержал нападение Грузии на Южную Осетию, и заканчивая последней встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Финляндии."Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из позорных выступлений американского президента. Урон от наивности и эгоизма Трампа сложно подсчитать. Но ясно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", — заявил тогда Маккейн.Сегодня в Интернете каждый день появляются новые конспирологические теории, что болезни Маккейна — выдумка. Например, авторы обращают внимание, что на одной фотографии гипс на правой ноге, а на другой — уже на левой. Впрочем, теперь это уже не важно. Похоронят Маккейна на военном кладбище Мэриленда.