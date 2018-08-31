Не стало Иосифа Кобзона. Народный артист СССР, певец, любимый в России и за рубежом, умер в Москве, на 81-м году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил президент. Репертуар Кобзона — это, по сути, отражение всей истории нашей песни за последние полвека. Впрочем, как и истории самой страны.

Не стало Иосифа Кобзона. Народный артист СССР, певец, любимый в России и за рубежом, умер в Москве, на 81-м году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил президент. Репертуар Кобзона — это, по сути, отражение всей истории нашей песни за последние полвека. Впрочем, как и истории самой страны.Он был способен спеть все — от оперных арий до эстрадных шлягеров. А лучшие композиторы мечтали о том, чтобы их произведения впервые прозвучали именно в исполнении его мощного и красивого баритона. Свою фантастическую популярность Иосиф Давыдович всегда старался использовать для помощи людям: был депутатом, занимался благотворительностью, а в последние годы активно помогал родному Донбассу.Главный голос страны. В Советском Союзе не было человека, который не знал его лирического баритона. А если такие и были, после "Семнадцать мгновений весны" их не осталось совсем.1/ 6 части планеты узнавала себя в его песнях. Ощущала через них время. Его голос были дыханием страны. Ни одной фальшивой ноты, ни одного полупустого зала"Всё что он пел, он пел от сердца от души", — говорит Александр Розенбаум, народный артист России."Он был великим артистом великой и к сожалению уже не существующей страны. В которой он вырос как необычайно крупный художник", — отметил Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.60 лет свой жизни он официально провел на сцене. Но пел все жизнь. Сколько себя помнил. Уже в девять лет выступал в Кремле. Среди его первых зрителей сам Сталин. Всесоюзная популярность пришла в 1964-м. С тех пор страна росла, жила, менялась... вместе с ним.Иосиф Кобзон воплотил историческую непрерывность великой российской культуры. Преемник творческого гения Шульженко, Бернеса, Утесова. Сам себя сравнивал с акыном — воспевая страну, которую любил.Он спешил на стройки Сибири, на целину, Самотлор. Воспевал покорителей космоса, вдохнул новые интонации и боль в песни военных лет.Первым из артистов во время конфликта полетел на остров Даманский, первым был в Афганистане, потом в Чернобыле. Всегда со своим народом. В дни радостей, в минуты испытаний.В октябре 2002-го Кобзон не побоялся отправиться на переговоры с боевиками, захватившими театр на Дубровке, и вывел оттуда несколько заложников. Его фигура, легендарный статус внушали уважение даже главарю банды террористов."Я с ним разговаривал, и когда он нервно вставал: ваше счастье, что вы гость. Гость — это святое. А то что? Застрелил бы? Он говорит, застрелил бы. Я говорю, ну вперёд, давай, или дай мне оружие — я тебя сейчас застрелю. Он мне, пожалуйста! Я ему, успокойся. И вот так мы 3 часа разговаривали. Хочешь верь, хочешь нет. Но вот столечко не боялся. Я знал, что они меня не тронут", — вспоминал сам Кобзон.Свое невероятное мужество, волю к жизни он продемонстрирует еще не раз. В 2002 году Иосифу Кобзону поставят страшный диагноз. И все последующие годы он будет держать смертельную болезнь в подчинении. Находя в себе неистощимые силы, сражаясь яростно, до последнего. Откуда были те силы?Всем еще памятны 10 невероятных часов — абсолютный рекорд в рамках одного концерта 1997 года— что Кобзон пел на сцене в честь своего шестидесятилетия. Его не отпускали зрители и он пел.Это мужество — из военного детства, тяжелой юности. В Москву поступать в Гнесинку он приехал в военной форме, денег на гражданскую одежду не было. Разгружал вагоны на Рижском вокзале.В 2016 получив звезду Героя труда из рук президента, а позже принимая поздравления журналистов, сказал — ну какой я герой? Я просто пел о времени, трудовом подвиге всего советского народа."Воспевали труд пилота, труд тракториста", — говорил он.Он ведь и в политику пришел, потому что не мог пройти мимо человеческой боли — считал себя ответственным за людей, выразителем чувств которых он был так долго.Болезнь отнимала силы, но без сцены он не мог. Хотя в большие концертные туры уже не ездил, но выступал постоянно. В 2016-м на торжественном концерте в честь 23 февраля. Потому что и сам в первую очередь был защитником Отечества.Великий артист и гражданин, человек ослепительного достоинства — Иосиф Кобзон остро чувствовал дух времени. В его песнях пульс большой истории. И в каждом из нас живет гордость, что мы жили с ним в одно время и в одной стране. Чьему народу и тысячелетней культуре он служил всю жизнь.