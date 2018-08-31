С 2020 года установка умных счетчиков в новостройках будет обязательна. Они смогут обеспечить общедомовой учет потребления ресурсов жилым зданием, раздельный поквартирный учет, дистанционный многотарифный учет, автоматизированный расчет потребления и выписки электронных счетов абонентам. С такой инициативой к правительству обратился Минстрой.

С 2020 года установка "умных" счетчиков в новостройках будет обязательна. Они смогут обеспечить общедомовой учет потребления ресурсов жилым зданием, раздельный поквартирный учет, дистанционный многотарифный учет, автоматизированный расчет потребления и выписки электронных счетов абонентам. С такой инициативой к правительству обратился Минстрой.Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, после 1 января 2020 года автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечиваться все новостройки в стране. Уже сейчас "умными" счетчиками активно оснащаются современные жилые комплексы в Москве, Московской области, Татарстане.В настоящее время в большинстве домов и квартир устанавливаются простейшие приборы учета, сбор информации с которых происходит в ручном режиме.