В целях надлежащего обеспечения правопорядка в период подготовки и празднования Дня знаний организован комплекс необходимых организационных и практических мероприятий...

В первых числах сентября в столице запланировано более 1900 торжественных линеек, посвященных началу нового учебного года, на которых ожидается около 1 миллиона школьников и студентов.В целях надлежащего обеспечения правопорядка в период подготовки и празднования Дня знаний Главным управлением МВД России по г. Москве организован комплекс необходимых организационных и практических мероприятий. В рамках подготовки к новому учебному году проводятся комиссионные обследования образовательных организаций, дополнительные рабочие встречи с администрациями учебных заведений с целью установления взаимодействия и согласования вопроса об обеспечении правопорядка и общественной безопасности. Рассматриваются вопросы технической укрепленности данных объектов, ужесточения пропускного режима, порядка въезда и выезда автотранспорта и его парковки на прилегающей территории. Силами участковых уполномоченных полиции организованы проверки подвальных и чердачных помещений зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к образовательным организациям. В период с 31 августа по 2 сентября здания образовательных организаций и прилегающая к ним территория будут обследованы инспекторами-кинологами с использованием служебных собак.Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с иными ведомствами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приняли участие в рейдах, в ходе которых посетили неблагополучные и малообеспеченные семьи, имеющие детей школьного возраста, с целью определения готовности к началу нового учебного года. Также навестили подростков, состоящих на учете по делам несовершеннолетних.Столичная Госавтоинспекция просит обратить ваше внимание на то, что 1 и 3 сентября на территории, непосредственно прилегающей к образовательным организациям, будет запрещена парковка автотранспортных средств. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения детского травматизма в местах проведения мероприятий предусмотрено выставление дополнительных постов ДПС ГИБДД.Более 5 тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций и иных общественных формирований правоохранительной направленности будут задействованы для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний.В настоящее время работа по обследованию образовательных учреждений и принятию мер по устранению выявляемых недостатков продолжается.ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с другими заинтересованными управлениями и ведомствами готово выполнить задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения Дня знаний.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве