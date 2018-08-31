Власти Донецкой народной республики объявили трехдневный траур после смертельного покушения на главу республики Александра Захарченко. Учебный год в ДНР из-за трагических событий начнется не 1-го, как обычно, а 4 сентября.

Власти Донецкой народной республики объявили трехдневный траур после смертельного покушения на главу республики Александра Захарченко.Учебный год в ДНР из-за трагических событий начнется не 1-го, как обычно, а 4 сентября. Торжественные школьные линейки в школах Донецка отменены.Обязанности главы ДНР до выборов будет исполнять вице-премьер правительства Дмитрий Трапезников. Об этом сообщил советник главы ДНР Александр Казаков.Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе. В ДНР заявляют, что личности террористов установлены, а взрыв был осуществлен по заказу СБУ.В результате теракта ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев, он находится в тяжелом состоянии.В интервью телеканалу "Россия 24" заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что это было убийство, спланированное спецслужбами Украины при кураторстве США. Но этот сценарий у них не получится, продолжил Басурин. "Все равно победа будет за нами", — сказал Басурин.