Вопрос о преемнике погибшего в теракте главы Донецкой народной республики Александра Захарченко будет решен на экстренном заседании совета министров 31 августа. Об этом заявил советник главы ДНР Александр Казаков.

Вопрос о преемнике погибшего в теракте главы Донецкой народной республики Александра Захарченко будет решен на экстренном заседании совета министров 31 августа. Об этом заявил советник главы ДНР Александр Казаков.В эфире программы "60 минут" на канале "Россия" он добавил, что провокаций на линии соприкосновения в Донбассе нет. Но силовые структуры ДНР приведены в состояние повышенной боевой готовности в их ожидании."Сейчас на самом деле в шоке все, — подчеркнул Александр Казаков. — Главная задача сейчас с одной стороны — не допустить провокаций со стороны Украины, и с другой стороны — поддержать порядок в республике".По мнению советника Захарченко, за подрывом главы ДНР стоят те же, кто убил командиров добровольческих донецких батальонов Гиви и Мотороллу.Убийство главы республики Александра Захарченко организовано Украиной, считает председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Донецк отомстит за это преступление, пообещал он.Смертельное ранение Александр Захарченко получил при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Глава ДНР получил черепно-мозговую травму, от которой во время транспортировки в больницу скончался. Тяжелое ранение также получил вице-премьер донецкого правительства, глава министерства финансов Александр Тимофеев. Видео с места происшествия уже попало в сеть.По горячим следам на проспекте Богдана Хмельницкого задержаны предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв взрывного устройства у кафе, расположенного в нескольких сотнях метров от офиса Захарченко."Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, — Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа. Светлая ему память!" – написала в своем Twitter депутат Госдумы России Наталья Поклонская.Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, — Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа.Светлая ему память! А трусливым убийцам — гореть в аду. pic.twitter.com/T8H1widpkS— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 31 августа 2018 г."А трусливым убийцам — гореть в аду", — добавила она к своей записи."Это еще одно доказательство того, что терроризм в Украине возведен до государственной политики! Покойся с миром, брат! Уверен, виновные будут наказаны!" – написал в своем Facebook президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, проинформировал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.После гибели Александра Захарченко в Донецке возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".