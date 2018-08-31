Вопрос о преемнике погибшего в теракте главы Донецкой народной республики Александра Захарченко будет решен на экстренном заседании совета министров 31 августа. Об этом заявил советник главы ДНР Александр Казаков.
Вопрос о преемнике погибшего в теракте главы Донецкой народной республики Александра Захарченко будет решен на экстренном заседании совета министров 31 августа. Об этом заявил советник главы ДНР Александр Казаков.
В эфире программы "60 минут" на канале "Россия" он добавил, что провокаций на линии соприкосновения в Донбассе нет. Но силовые структуры ДНР приведены в состояние повышенной боевой готовности в их ожидании.
"Сейчас на самом деле в шоке все, — подчеркнул Александр Казаков. — Главная задача сейчас с одной стороны — не допустить провокаций со стороны Украины, и с другой стороны — поддержать порядок в республике".
По мнению советника Захарченко, за подрывом главы ДНР стоят те же, кто убил командиров добровольческих донецких батальонов Гиви и Мотороллу.
Убийство главы республики Александра Захарченко организовано Украиной, считает председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин. Донецк отомстит за это преступление, пообещал он.
Смертельное ранение Александр Захарченко получил при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Глава ДНР получил черепно-мозговую травму, от которой во время транспортировки в больницу скончался. Тяжелое ранение также получил вице-премьер донецкого правительства, глава министерства финансов Александр Тимофеев. Видео с места происшествия уже попало в сеть.
По горячим следам на проспекте Богдана Хмельницкого задержаны предполагаемые диверсанты, осуществившие подрыв взрывного устройства у кафе, расположенного в нескольких сотнях метров от офиса Захарченко.
"Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, — Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа. Светлая ему память!" – написала в своем Twitter депутат Госдумы России Наталья Поклонская.
Глубоко скорблю в связи со смертью отважного, последовательного, решительного и искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, — Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа.
Светлая ему память! А трусливым убийцам — гореть в аду. pic.twitter.com/T8H1widpkS
— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 31 августа 2018 г.
"А трусливым убийцам — гореть в аду", — добавила она к своей записи.
"Это еще одно доказательство того, что терроризм в Украине возведен до государственной политики! Покойся с миром, брат! Уверен, виновные будут наказаны!" – написал в своем Facebook президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, проинформировал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
После гибели Александра Захарченко в Донецке возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".