Подполковник внутренней службы Сергей Бусурин и старший лейтенант полиции Екатерина Бурмистрова вручили главный документ шести жителям города, достигшим 14-летнего возраста.

В межмуниципальном отделе МВД России «Гусь-Хрустальный» состоялась церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. В торжественной обстановке начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Сергей Бусурин и начальник отдела по вопросам миграции старший лейтенант полиции Екатерина Бурмистрова вручили главный документ шести жителям города, достигшим 14-летнего возраста.Сотрудники полиции поздравили школьников с началом важного и ответственного жизненного этапа в их жизни и с наступающим учебным годом. Призвали их быть законопослушными гражданами своей страны и добиваться хороших результатов в учебе. Вместе с поздравлениями ребята получили памятные подарки.Участники мероприятия оценили значимость момента и обратились к организаторам со словами благодарности за запоминающуюся церемонию.