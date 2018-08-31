2 сентябре в концертном зале имени Чайковского поклонники простятся с легендарным Иосифом Кобзоном. Его тело будет выставлено на сцене, где он сам совсем недавно отдавал последние почести поэту Андрею Дементьеву и оперному баритону Дмитрию Хворостовскому.

2 сентябре в концертном зале имени Чайковского поклонники простятся с легендарным Иосифом Кобзоном. Его тело будет выставлено на сцене, где он сам совсем недавно отдавал последние почести поэту Андрею Дементьеву и оперному баритону Дмитрию Хворостовскому.На сцену, где установят гроб с телом Народного артиста, простых людей, скорее всего, не пустят – подойти близко смогут лишь близкие, друзья и знаменитости. Поэтому рассмотреть в каком именно из нескольких любимых париков будет лежать Кобзон, мало кто сможет. А, может, он и вовсе будет с лысой головой...Как рассказывал сам Иосиф Давыдович, лысеть он начал довольно рано, и уже к 35 годам практически лишился былой густой шевелюры. Кто-то говорил, что все дело в наследственности – евреи более расположены к алопеции. Другие же считали, что всему виной детская любовь Кобзона ходить зимой без шапки. По словам его матери, будучи совсем юным Кобзон не хотел надевать шапку даже в морозы, вот и отморозил голову.Перенесенные им в последние годы курсы химиотерапии (Кобзона лечился от рака простаты) еще более усугубили этот процесс, но тем не менее под париком у Кобзона все же сохранялась часть собственной шевелюры, окаймляющей аккуратную лысину. На нескольких снимках артиста это очень заметно.В 2017 году с певцом случился конфуз – на юбилее художника-сценографа Бориса Краснова певец, завидев Пугачеву, сделал неаккуратное движение головой и на виду у ошарашенного зала потерял знаменитый парик-шапочку. Фотографы тут же принялись снимать лысину Кобзона. А Примадонна решила скрасить ситуацию и пошутила, что если бы знала о столь внушительном количестве прессы на торжестве, обязательно "волосы бы нарастила подлиннее".