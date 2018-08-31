Она откроется после ремонта 3 сентября

Она откроется после ремонта 3 сентябряС 3 сентября в Костроме после перерыва снова начнет работать муниципальная баня №2 на улице Лермонтова.Как сообщают в пресс-службе городской администрации, во время опрессовки в здании обновили оборудование и сделали ремонт. В бане установили новые теплообменник. Это позволит регулировать температуру горячей воды в помывочных. Также отремонтированы все печи в парильном отделении.На работы потратили почти 500 тысяч рублей.