Вещи отправятся на переработку или нуждающимся семьям

Вещи отправятся на переработку или нуждающимся семьямВ торгово-развлекательном центре «Коллаж» в Костроме установят благотворительный контейнер для сбора одежды. Подобный ящик установлен на улице Энергетиков, 2.Инциатива принадлежит московскому благотворительному фонду «Второе дыхание», костромскому магазину «Добро-хэнд» и волонтёрскому движению БУДЬ ONLINE. Хорошие вещи из контейнера отправят семьям, нуждающимся в помощи. Плохие - отдадут на переработку.В контейнер можно класть любые вещи - не только одежду, но и полотенца с постельными принадлежностями.