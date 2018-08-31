Об этом сообщили в пресс-службе губернатора

Об этом сообщили в пресс-службе губернатораВ 2018 году в Костромской области уже отремонтировал 50 километров дорог, сообщают в пресс-службе губернатора. Всего запланированы работы на 120 километрах областных трасс.На работы выделили более трех миллиардов рублей. Сейчас подрядчки полностью завершил ремонт подъезда к Караваево, дороги «Холм-Прибрежный» в Костромском районе, дорог «Кострома-В.Спасское» и «Подъезд к Тетеринское» в Нерехтском районе.Специалисты устранили износ на трассах «Тимонино-Густомесово», «Подъезд к Сидоровское», «Подъезд к Середняя», «Подъезд к Коряково», «Николо-Полома-Парфеньево» и «Елизарово-Кологрив».