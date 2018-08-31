Перед стартом регулярного чемпионата-2018/19 Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение изменить систему начисления очков. Теперь за любую победу будут начисляться два балла. Ранее за выигрыш в основное время победившая команда получала три очка.

Перед стартом регулярного чемпионата-2018/19 Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение изменить систему начисления очков. Теперь за любую победу будут начисляться два балла. Ранее за выигрыш в основное время победившая команда получала три очка.Как сообщается на сайте КХЛ, в голосовании, которое состоялось на заочном заседании, приняли участие 15 из 19 членов Совета директоров КХЛ. Решение было принято единогласно. За поражение в овертайме или в серии буллитов команде будет присужден один балл.Сезон-2018/19 в КХЛ стартует 1 сентября матчем в Казани между местным "Ак Барсом" и петербургским СКА.