Грандиозное событие в столичной подземке: на Калининско-Солнцевской линии запустили 7 станции одновременно. Этого момента ждали более полумиллиона москвичей, путь которых до центра города теперь сократился до 45 минут.

Грандиозное событие в столичной подземке: на Калининско-Солнцевской линии запустили 7 станции одновременно. Этого момента ждали более полумиллиона москвичей, путь которых до центра города теперь сократился до 45 минут.Своего метро жители спальных районов запада столицы ждали более 30 лет. "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка" — этот участок на схеме столичной подземки больше не будет обозначен пунктиром как строящийся."Спасибо метростроителям! Спасибо жителям за то, что вы терпели эту стройку, и сегодня мы, наконец, открываем метро", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия.Протяженность нового участка около 15 километров — это первая линия, которая вышла так далеко за пределы МКАДа.Исторические селфи первых пассажиров. Станция метро "Рассказовка" полностью оправдывает свое название: колонны стилизованы под книжные стеллажи, на стенах фамилии писателей и поэтов. Ощущение, будто оказался в библиотеке.У каждой станции свое лицо. "Мичуринский проспект" оформили в честь известного селекционера Ивана Мичурина. Вокруг цветут плодовые деревья и краснеют яблоки."Варианты были, когда мы рисовали, искали композицию. Здесь должны было сочетаться и цветущие растения, и плоды: начало — весна — и осень — снятие урожая", — объясняет Леонид Борзенков, руководитель архитектурной мастерской института ОАО "Метрогипротранс".Прозрачный витраж и смотровая площадка наверху: так создатели подчеркнули достоинства ландшафта. Станция "Солнцево" тоже полностью оправдывает свое название: стиль хай-тек и светлые тона, дизайн футуристический. Спускаешься в метро и первая ассоциация: Москва будущего — светло и просторно."При сооружении станции были пройдены 14 перегонных тоннелей, плюс еще две ветки в депо Солнцево", — рассказывает Абесалом Хидишели, заместитель директора дирекции №10 по строительству АО "Мосинжпроект".В пешей доступности от новых станций живут 300 тысяч москвичей. Но перемены коснутся не только их, разгрузится и Сокольническая линия метрополитена. Ведь раньше именно станции красной ветки были ближайшими для жителей запада Москвы. Добирались к метро на автобусах.- Была маршрутка, был автобус, была электричка, разные комбинации. Живу в районе более 30 лет, поэтому могу сказать, что метро — это благо, это спасение.- Просто чудо какое-то! Сели и поехали.- Мы очень долго ждали метро и очень счастливы, что его открыли сейчас.Свободнее станет и на дорогах, разгрузятся Боровское и Киевское шоссе, проспекты Ленинский и Вернадского. Через четыре года на этом участке появятся еще две станции, ветка дотянется до аэропорта Внуково.