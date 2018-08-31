31.08.2018

2018-08-31 12:50:41

В Приморье автомобиль на полном ходу вылетел в озеро

В Приморского крае произошло жуткое ДТП в котором погиб человек. Легковушка на полном ходу вылетела в озеро.



По предварительной информации, водитель авто не справился с управлением. Находившийся за рулем водитель погиб. Обстоятельства происшествия предстоит установить полицейским, передает телеканал "".