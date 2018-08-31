Украинские вооруженные силы могут уничтожить любой флот в Азовском море меньше чем за 10 минут. Все необходимое оружие у ВСУ для этого есть: осталось еще от Советского Союза. Более того, военные регулярно проводят некие мероприятия для ответа противнику

Украинские вооруженные силы могут уничтожить любой флот в Азовском море меньше чем за 10 минут. Все необходимое оружие у ВСУ для этого есть: осталось еще от Советского Союза. Более того, военные регулярно проводят некие мероприятия "для ответа противнику", заявил изданию "Обозреватель" депутат Верховной рады Юрий Береза.Кроме того, парламентарий уверен, что Азовское море разделено неправильно и призвал президента Петра Порошенко апеллировать к международным инстанциям и партнерам Украины.Какой флот отважится зайти в Азовское море, где средние глубины около 7 метров, Береза, конечно, не уточнил.