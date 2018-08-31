В тяжелом состоянии женщину госпитализировали

В тяжелом состоянии женщину госпитализировалиВ Ростове Великом 43-летнюю костромичку столкнулись со смотровой площадки Спасо-Яковлевского монастыря.В результате ЧП женщину госпитализировали. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы.Известно, что паломница приехала в монастырь и гуляла по его территории. Когда женщина стояла у края смотровой площадки, сзади подошел незнакомый мужчина и столкнул её вниз.В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчину проверят психиатры.