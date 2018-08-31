Опаздывающих на рейс пассажиров в аэропорту Шереметьева больше не будут объявлять по фамилии. Это связано с необходимостью соблюдать закон о персональных данных. Это касается пассажиров всех категорий, любых классов и рейсов всех обслуживающихся в аэропорту авиакомпаний.

Опаздывающих на рейс пассажиров в аэропорту Шереметьева больше не будут объявлять по фамилии. Это связано с необходимостью соблюдать закон о персональных данных. Это касается пассажиров всех категорий, любых классов и рейсов всех обслуживающихся в аэропорту авиакомпаний.Дикторы службы информации "Шереметьево" теперь для оповещения опаздывающих на рейс пассажиров будут использовать общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку того или иного рейса, сообщает ТАСС. Фамилии конкретных опаздывающих лиц называться не будут.В пресс-центре международного аэропорта подчеркнули, что это всего лишь выполнение требований статей 3 и 6 федерального закона №153 "О персональных данных" от 27 июля 2006 года.