В Нью-Йорке на 89-м году жизни скончался хореограф Пол Тейлор. Причиной смерти стала почечная недостаточность. Тейлор был классиком современного танца.

В Нью-Йорке скончался выдающийся хореограф Пол Тейлор. Ему было 88 лет. По словам пресс-секретаря компании Тейлора, причиной смерти стала почечная недостаточность.Пол Тейлор родился в 1930 году в Пенсильвании. В 1954 году он основал собственную танцевальную труппу, а спустя пять лет стал приглашенным солистом балетной труппы New York City Ballet, сообщает ТАСС.В 1974 году Тейлор завершил карьеру танцора и сосредоточился на работе в качестве балетмейстера. Он стал классиком современного танца. Постановка "Говоря языком" в 1992 году принесла ему премию "Эмми". В 2000 году Тейлор стал кавалером французского ордена Почетного легиона.