Жительница Хорватии по имени Марина взяла из питомника трех щенков бельгийской овчарки. Впоследствии выяснилось, что это не собаки, а шакалы. Впрочем, женщина настолько полюбила животных, что не собирается с ними расставаться.

Жительница Хорватии по имени Марина взяла из питомника трех щенков бельгийской овчарки. Впоследствии выяснилось, что это не собаки, а шакалы. Впрочем, женщина настолько полюбила животных, что не собирается с ними расставаться, сообщает Metro.Сотрудники питомника "Фаун Кутина" обнаружили маленьких шакалов венсой. Кто-то оставил их в ящике посреди поля. Малыши вели себя, как обычные собаки, представители приюта часто публиковали их фото в своих соцсетях.Зоозащитники продолжили публиковать фотографии "щенков" даже после того, как Марина взяла их себе. Вскоре подписчики приюта заметили что-то неладное. Они стали писать в комментариях, что это не собаки, а шакалы.Хозяйка отнесла своих подопечных к ветеринару, и тот подтвердил ее опасения. Детенышей нельзя было выпускать в дикую природу, где они рисковали не выжить. В зоопарк Марина решила их также не отдавать, так как привязалась к питомцам. В итоге женщине через суд удалось добиться права оставить их у себя.Марина является единственной гражданкой Хорватии, которой разрешили держать шакалов в качестве питомцев. Женщина говорит, что обожает своих малышей, и те отвечают ей взаимностью.