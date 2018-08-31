Сотрудники зоопарка в американском штате Орегон запечатлели на видео, как тюлениха Кайя играет с бабочкой. Кажется, что обитатель аквариума даже машет незваной гостье.

Сотрудники зоопарка в американском штате Орегон запечатлели на видео, как тюлениха Кайя играет с бабочкой. Кажется, что обитатель аквариума даже машет незваной гостье.Ролик с тюленихой опубликовал у себя в "Фейсбуке" сотрудник Орегонского зоопарка Мика Риз. По словам мужчины, он тут же заулыбался, увидев, как тюлениха общается с бабочкой.Ранее сообщалось, что у побережья Франции появился не в меру дружелюбный дельфин.