Певица не сможет присутствовать на похоронах коллеги. Со знаменитым исполнителем Лайма Вайкуле не придет проститься из-за поездки в Великобританию.

Певица не сможетприсутствовать на похоронах коллеги. Со знаменитым исполнителем Лайма Вайкулене придет проститься из-за поездки в Великобританию.Об этом сообщил концертный директор певицы. Сейчас артистка не вРоссии."Нет, ее ведь нет сейчас, она в Лондоне",– цитирует собеседника радиостанция "Говорит Москва". Вернется певица только 4 сентября, чтобы выступить на фестивале "Новая волна" вСочи.Отметим, что Вайкуле и Иосиф Кобзон не раз выступали на однойсцене на фестивале в Юрмале. Приезжала Лайма и на торжественные вечера и днирождения народного артиста.Напомним, Иосиф Кобзон 13 лет боролся с онкологическим заболеванием.Церемония прощания с артистом состоится 2 сентября в Колонном зале Дома Союзов.Народный артист СССР будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно,что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить, что там женаходятся могилы его близких родственников.Как писали Dni.Ru,смерть Иосифа Кобзона, на песнях которого выросли несколько поколений, стала горемне только для его родных, друзей и коллег, но и для миллионной армиипоклонников. Свои соболезнования семье артиста выразили многие звездыотечественной эстрады. ЭнергииКобзону хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественнойжизни.