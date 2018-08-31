Владимир Колокольцев представил руководящему составу и сотрудникам генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова, назначенного на должность Министра внутренних дел по Республике Крым Указом Президента Российской Федерации.

«Сегодня в Симферополе Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил руководящему составу и сотрудникам генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова, назначенного на должность Министра внутренних дел по Республике Крым Указом Президента Российской Федерации от 28 августа», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Новый руководитель республиканского МВД начал службу в органах внутренних дел более сорока лет назад. Значительная часть его биографии связана с Магаданской областью, где долгое время он занимал различные должности в управлении по борьбе с организованной преступностью, возглавлял это подразделение, а затем и весь криминальный блок. Последние 5 лет занимал должность начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю.Российский Министр отметил богатый практический и управленческий опыт Олега Торубарова: «МВД по Республике Крым – четвертый территориальный орган ведомства, которым он будет руководить. Такая ротация не случайна – под его началом вверенные коллективы добивались высоких результатов. Он знает, как правильно выстроить работу и нацелить личный состав на эффективное решение поставленных задач. Уверен, что эти качества будут всецело востребованы и в новом для него регионе», – сказал Владимир Колокольцев.Обращаясь к собравшимся, Глава МВД России подчеркнул, что за четыре года, прошедшие с момента вхождения Крыма в состав России, органы внутренних дел республики адаптировались к системе федерального Министерства. Обновлена нормативная правовая база, созданы необходимые условия для выполнения сотрудниками возложенных на них функций. Последовательно решаются вопросы материально-технического и кадрового обеспечения. Принятые меры позволили обеспечить контроль над оперативной обстановкой.В то же время Глава ведомства сделал акцент на необходимости наращивания усилий по ряду позиций: «Это касается преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе связанных с освоением бюджетных средств, финансово-кредитной системой, операциями с недвижимостью. Совместно с другими заинтересованными органами нужно активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними. Она должна проводиться на постоянной основе, носить системный и планомерный характер».Министр констатировал, что на сегодняшний день состояние аварийности на полуострове удалось стабилизировать, однако тяжесть последствий от ДТП остается высокой, и потребовал реализовать здесь необходимый комплекс дополнительных мер. Также важно укреплять учетно-регистрационную дисциплину и повышать качество доследственных проверок по заявлениям граждан.Завершая выступление, Владимир Колокольцев пожелал Олегу Торубарову успехов в работе и вручил служебное удостоверение.СправочноОлег Иванович Торубаров родился 30 октября 1958 года в городе Котовске Одесской области в семье военнослужащего. В органах внутренних дел с 1976 года. В 1980 году после окончания Омской высшей школы МВД начал службу в должности инспектора профилактики ОУР Синегорьевского поселкового отделения милиции Ягоднинского РОВД Магаданской области. Одиннадцать лет его деятельность была связана с Управлением по борьбе с организованной преступностью, которое он возглавлял в течение пяти лет.В 2000 году О.И. Торубаров окончил Академию Управления МВД России, получив квалификацию организатора правоохранительной деятельности.С 2002 по 2004 год руководил криминальной милицией УВД Магаданской области.С 2004 по июнь 2007 года возглавлял УВД Магаданской области.В феврале 2005 года Олегу Торубарову было присвоено звание генерал-майора милиции.В июне 2007 года Указом Президента РФ О.И. Торубаров назначен начальником УВД по Калужской области.В 2008 году О.И. Торубаров защитил кандидатскую диссертацию, ему присвоена учёная степень кандидата юридических наук.Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2013 года № 663 генерал-майор полиции О.И. Торубаров был назначен начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю.В феврале 2015 года О.И. Торубарову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.За его плечами 27 лет службы в условиях Крайнего Севера, девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью МВД России «За отличие в службе», именным оружием и другими ведомственными наградами. Является Почетным сотрудником МВД России.Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2018 года № 500 генерал-лейтенант полиции О.И. Торубаров назначен Министром внутренних дел по Республике Крым.