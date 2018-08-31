Её сына подозревают в педофилии

Её сына подозревают в педофилииВо Владимире адвокат обманул мать подзащитного на 1,5 млн рублей. Он уверял женщину, что дела находится под его контролем.Она обратилась за помощью к специалисту в марте этого года. На сына женщины завели уголовное дело по факту развращения маленьких девочек в социальных сетях. Мужчина находится под домашним арестом.Адвокат согласился представлять его интересы в суде. Во время беседы мужчина ввел женщину в заблуждение, что у него есть связи в медицинских и экспертных кругахИ и это поможет добиться для её сына нужного диагноза, который позволит не обывать срок в тюрьме.Женщина поверила ему и стала переводить нужные суммы, однако дело не двигалось с места. К концу августа она заплатила уже 1,5 млн рублей. Непонимая, что происходит, мать обратилась в полицию.Адвокат во всем признался и подал заявление о прекращении своего профессионального статуса.