Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение о том, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо подстроиться под стандарты Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В частности, он предлагает перейти на размеры североамериканской площадки.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение о том, что Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо подстроиться под стандарты Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В частности, он предлагает перейти на размеры североамериканской площадки."Хоккеисты должны привыкать к коробкам разных размеров, потому что приходится играть и на Кубках мира, и на чемпионатах мира с североамериканскими площадками, — заявил Третьяк, слова которого приводит Чемпионат.Сom. – Для игроков важно себя чувствовать себя как рыба в воде. Я давно говорил, что необходимо сократить хотя бы углы, чтобы было больше моментов и нацеленности на ворота соперника"."Хоккей ведь для болельщиков, а они желают видеть моменты, заброшенные шайбы, сэйвы вратарей. Надо сделать все, как в НХЛ ради того, чтобы игра была поближе к воротам. В североамериканской лиге играют и знают, как привлечь зрителей".