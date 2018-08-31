Предприниматель не смог предоставить нужные документы

Предприниматель не смог предоставить нужные документыВо Владимире специалисты Роспотребнадзора изъяли у уличного продавца арбузы и дыни.Он торговал бахчевыми с автофургона на улице Сакко и Ванцетти. Предприниматель не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов. У мужчины не было ни накладных, ни деклораций.В результате у него забрали потенциально опасные 38 арбузов и 8 дынь. Также предпринимателю назначили административный штраф - 1,5 тысячи рублей.