Предприниматель не смог предоставить нужные документы
Предприниматель не смог предоставить нужные документы
Во Владимире специалисты Роспотребнадзора изъяли у уличного продавца арбузы и дыни.
Он торговал бахчевыми с автофургона на улице Сакко и Ванцетти. Предприниматель не смог предоставить документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов. У мужчины не было ни накладных, ни деклораций.
В результате у него забрали потенциально опасные 38 арбузов и 8 дынь. Также предпринимателю назначили административный штраф - 1,5 тысячи рублей.