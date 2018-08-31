Новых жалоб от них не поступало

Новых жалоб от них не поступало30 августа во Владимирском централе заключенные прекратили голодовку.На следующий день колонию посетили представители региональной Общественной наблюдательной комиссии. Они обошли камеры режимного блока №3, где несколько осужденных объявили голодовку против насилия со стороны инспекторов УФСИН. Все мужчины позавтракали. Новых жалоб и заявлений от них не поступало.Известно, что четверо заключенных объявили голодовку 22 августа. Спустя четыре дня трое из них написали заявление о прекращении. Последний заключенный перестал голодать 30 августа.