Бывший водитель Анастасии Волочковой Александр Скиртач вышел на свободу и не хочет больше молчать. В программе Андрей Малахов. Прямой эфир он рассказал всю правду о своей работодательнице и прошел детектор лжи, чтобы доказать свою правоту.

Бывший водитель Анастасии Волочковой Александр Скиртач вышел на свободу и не хочет больше молчать. В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" он рассказал всю правду о своей работодательнице и прошел детектор лжи, чтобы доказать свою правоту.Суд приговорил Александра Скиртача к трем годам условно за мошенничество и кражу. По словам бывшего водителя, все обвинения в его адрес – вымысел балерины, это месть Волочковой за отказ Александра в интимной близости с ней.По словам Александра, у балерины практически ежедневно были другие мужчины, до которых она «докапывалась». Волочкова утверждала, что деньги, которые она давала Скиртачу на оплату ее питерской квартиры, не попадали по адресу, у нее образовался долг, из-за которого ее могли не выпустить за рубеж.По просьбе Андрея Малахова водитель рассказал, как познакомился с Волочковой. У него в аренде была машина VIP-класса, которую в качестве такси вызвала для балерины ее помощница, позже предложившая ему постоянную работу у звезды. Довольно быстро, по его словам, он фактически превратился в ее менеджера, в том числе и финансового.Многих гостей Андрея Малахова возмутило то, что Александр представляет Волочкову как алкоголичку и проститутку.Что входило в служебные обязанности водителя Волочковой, у которого самого был личный водитель, что заставило Скиртача солгать работодательнице о смерти своей матери, и чьи деньги дала ему на похороны Анастасия — ответы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".