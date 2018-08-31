Скандал, разразившийся больше года назад между балериной и ее водителем Александром Скиртачом, которого она обвинила в воровстве, вспыхнул вновь. Мужчина пришел на программу Андрей Малахов. Прямой эфир с сенсационными откровениями о своей экс-работодательнице.

Скандал, разразившийся большегода назад между балериной и ее водителем Александром Скиртачом, которого онаобвинила в воровстве, вспыхнул вновь. Мужчина пришел на программу "АндрейМалахов. Прямой эфир" с сенсационными откровениями о своейэкс-работодательнице.Еще в прошлом году Скиртач уверял, что звезда предлагала емуинтимную близость. По словам водителя, он отказал ей в сексуальных отношениях,а потому она написала на него заявление в полицию.Теперь Александр заявил,что возил Волочкову на встречи с мужчинами в отели. "Я начал работать в апреле,в мае начались "туры", договоренности с людьми. Приведешь в гостиницу. Мне говорили,приедешь заберешь какую-то сумму, обычно было 15-20 тысяч долларов. Я ехал вбанк и клал на ее счет", – рассказал бывший водитель.Эксперты в студии предположили, что таким образом Скиртач мстит Анастасииза уголовное дело. "Приезжаешь на работу, Анастасия спит внизу в шикарном домена диванчике. Она мне говорит: "Можешь, чтобы этого, кто лежит в кровати уменя, не было", – поделился мужчина.По его словам, балерина рассказывала ему о размерах половыхорганов своих мужчин. "Она очень грязная женщина. И она работодатель. Пустьследит, хоть презервативы покупает", – вынес вердикт Скиртач.Примечательно, что Александр даже высказал готовность пройтипроверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою правдивость. Ведущий шоу АндрейМалахов пообещал, что в следующей программе они поделятся результатамиисследования.Напомним,ранее Александру Скиртачу дали три года условно замошенничество и определили штраф в размере 376 тысяч рублей. Волочкова жеотмечала, что "жизнь все расставит на свои места".