Скандал, разразившийся больше
года назад между балериной и ее водителем Александром Скиртачом, которого она
обвинила в воровстве, вспыхнул вновь. Мужчина пришел на программу Андрей
Малахов. Прямой эфир с сенсационными откровениями о своей
экс-работодательнице.
Скандал, разразившийся больше
года назад между балериной и ее водителем Александром Скиртачом, которого она
обвинила в воровстве, вспыхнул вновь. Мужчина пришел на программу "Андрей
Малахов. Прямой эфир" с сенсационными откровениями о своей
экс-работодательнице.
Еще в прошлом году Скиртач уверял, что звезда предлагала ему
интимную близость. По словам водителя, он отказал ей в сексуальных отношениях,
а потому она написала на него заявление в полицию.
Теперь Александр заявил,
что возил Волочкову на встречи с мужчинами в отели. "Я начал работать в апреле,
в мае начались "туры", договоренности с людьми. Приведешь в гостиницу. Мне говорили,
приедешь заберешь какую-то сумму, обычно было 15-20 тысяч долларов. Я ехал в
банк и клал на ее счет", – рассказал бывший водитель.
Эксперты в студии предположили, что таким образом Скиртач мстит Анастасии
за уголовное дело. "Приезжаешь на работу, Анастасия спит внизу в шикарном доме
на диванчике. Она мне говорит: "Можешь, чтобы этого, кто лежит в кровати у
меня, не было", – поделился мужчина.
По его словам, балерина рассказывала ему о размерах половых
органов своих мужчин. "Она очень грязная женщина. И она работодатель. Пусть
следит, хоть презервативы покупает", – вынес вердикт Скиртач.
Примечательно, что Александр даже высказал готовность пройти
проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою правдивость. Ведущий шоу Андрей
Малахов пообещал, что в следующей программе они поделятся результатами
исследования.
Напомним,
ранее Александру Скиртачу дали три года условно за
мошенничество и определили штраф в размере 376 тысяч рублей. Волочкова же
отмечала, что "жизнь все расставит на свои места".