В Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионного законодательства. Участники обсудили инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в ходе недавнего телеобращения. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, настройка пенсионной системы предполагает внесение изменений в целый ряд нормативно-правовых актов.

В Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы посовершенствованию пенсионного законодательства. Участники обсудили инициативыпрезидента России Владимира Путина, озвученные им в ходе недавнеготелеобращения. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, настройкапенсионной системы предполагает внесение изменений в целый ряднормативно-правовых актов.В заседании рабочей группы приняли участие министр труда и социальной защиты Максим Топилин, зампреднижней палаты Ольга Тимофеева, руководитель комитета по охране здоровья Дмитрийморозов, по бюджету и налогам Андрей Макаров, по труду, социальной политике иделам ветеранов Ярослав Нилов, а также представители общественности, профсоюзови экспертного сообщества.Открывая обсуждение, Вячеслав Володин отметил, что кзаконопроекту о настройке пенсионной системы поступило более 100 поправок."Самые главные поправки в ближайшее время поступят, их инициатор –президент нашей страны", – сказал он.Председатель нижней палаты подчеркнул, что совершенствованиепенсионной системы связано не только с изменением в соответствующемзаконодательстве, но и также в Трудовом, Уголовном и Административном кодексах.По его словам, необходимо синхронизировать уже принятые законодателями в первомчтении инициативы с тем, что озвучил глава государства в ходе телеобращения.Володин отметил, что предложенные президентом поправки будут внесены уже вближайшее время. "С тем, чтобы были защищены права наших граждан и введеноновое понятие "предпенсионного возраста", – добавил спикер.По словам председателя нижней палаты, необходимо будетвнести изменения в ряд нормативно-правовых актов, к примеру, относительнопрохождения диспансеризации и налогового законодательства. По мнению Володина,список документов, которые будут корректироваться, значительно расширится. Вцелом, обратился спикер к участникам заседания, предстоит большая работа,которую нужно сделать качественно."Наша цель – создать такую пенсионную систему, чтобы онабыла эффективной, устойчивой и работала на повышение благосостояния нашихпенсионеров", – подчеркнул Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты отметил, что участники рабочей группы согласились, что внесенные главой государства поправки к законопроекту сделали документ более справедливым и направленным на решение проблем граждан. "Президентские инициативы делают законопроект менее технократичным, более социально ориентированным", – сказал законодатель.Очередное заседание рабочей группы ее участники договорились провести 12 сентября. "Чтобы изучить предложения от президента, которые к этому времени возможно поступят уже как законодательные инициативы", – сказал Володин.Кроме того, спикер напомнил, что сбор поправок к законопроекту завершится 24 сентября. При этом он допустил, что график может быть продлен. "Либо мы сможем проанализировать подходы и утвердить отдельный порядок рассмотрения законопроектов, которые не могут быть поправками, а должны быть самостоятельными изменениями", – сказал Володин.Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственныйзаконопроект о совершенствовании пенсионной системы. Сбор поправок к документупродлится до конца сентября. 21 августа нижняя палата провела широкиетематические слушания. По итогам дискуссий была создана специальная рабочаягруппа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева.Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа,обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Главагосударства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок.По его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63года, а в 60 лет. Также президент предложил ввести административную илидаже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работниковпредпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателейпредоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождениябесплатной диспансеризации.