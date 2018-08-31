Убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя теракт в центре Донецка.

Убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смыслминских договоренностей. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя теракт в центре Донецка.По мнению председателя Думы, также теряют смысл все шаги,которые предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны в Донбассе.Вячеслав Володин напомнил, что на Украине и раньше уничтожали неугодныхкиевскому режиму политиков, журналистов и общественных деятелей."Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализацииминских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, сдругой – террористическими методами избавляются от законно избранныхпредставителей власти на Донбассе", – констатировал спикер нижней палаты парламента.Володин выразил надежду на то, что Парламентская ассамблеяОБСЕ даст свою оценку случившемуся и призовет украинские власти к ответу за этопреступление. "Все причастные к этому теракту должные понестинаказание", – подчеркнул Володин.Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва вцентре Донецка вечером 31 августа. Также серьезно пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.Власти республики возложили ответственностьза это преступление на Киев.Похожие заявления уже прозвучали и в Москве. В частности,официальный представитель МИД Мария Захарова сказала – есть все что за убийством Захарченко стоит киевский режим, которыйне раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных.Украинские диверсанты уже покушались на главу ДНР четырегода назад. Тогда Захарченко получил осколочное ранение в ногу, долгое время лежал в больнице, а затем ходил стростью.