Убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл
минских договоренностей. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя теракт в центре Донецка.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл
минских договоренностей. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя теракт в центре Донецка.
По мнению председателя Думы, также теряют смысл все шаги,
которые предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны в Донбассе.
Вячеслав Володин напомнил, что на Украине и раньше уничтожали неугодных
киевскому режиму политиков, журналистов и общественных деятелей.
"Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации
минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с
другой – террористическими методами избавляются от законно избранных
представителей власти на Донбассе", – констатировал спикер нижней палаты парламента.
Володин выразил надежду на то, что Парламентская ассамблея
ОБСЕ даст свою оценку случившемуся и призовет украинские власти к ответу за это
преступление. "Все причастные к этому теракту должные понести
наказание", – подчеркнул Володин.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в
центре Донецка вечером 31 августа. Также серьезно пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.
Власти республики возложили ответственность
за это преступление на Киев.
Похожие заявления уже прозвучали и в Москве. В частности,
официальный представитель МИД Мария Захарова сказала – есть все что за убийством Захарченко стоит киевский режим, который
не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных.
Украинские диверсанты уже покушались на главу ДНР четыре
года назад. Тогда Захарченко получил осколочное ранение в ногу, долгое время лежал в больнице, а затем ходил с
тростью.