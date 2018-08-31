Убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл
минских договоренностей. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл
минских договоренностей. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению председателя Думы, также обнуляются все шаги,
которые предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на
юго-востоке Украины. "Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских
договоренностей. Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже
несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны
на юго-востоке Украины", – сказал Володин.
Он напомнил, что на Украине и раньше уничтожали неугодных
киевскому режиму представителей власти, журналистов и общественных деятелей.
"Киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации
минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с
другой – террористическими методами избавляются от законно избранных
представителей власти на Донбассе", – констатировал спикер.
Володин выразил надежду на то, что Парламентская ассамблея
ОБСЕ даст свою оценку случившемуся и призовет украинские власти к ответу за это
преступление. "Все причастные к этому теракту должные понести
наказание", – подчеркнул Володин.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в
центре Донецка вечером 31 августа. Власти республики возложили ответственность
за преступление на Киев.
Похожие заявления уже прозвучали и в Москве. В частности,
официальный представитель МИД Мария Захарова заявила следующее: "Есть все
основания полагать, что за убийством Захарченко стоит киевский режим, который
не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных".
Украинские диверсанты уже покушались на главу ДНР четыре
года назад. Тогда Захарченко получил осколочное ранение в ногу и долгое время ходил с
тростью.