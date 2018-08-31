В соцсетях и ряде СМИ распространен ролик, на котором запечатлена трагедия. Якобы, происшествие случилось 29 августа в районе поселка Кабардинка в Геленджике.

В соцсетяхи ряде СМИ распространен ролик, на котором запечатлена трагедия. Якобы,происшествие случилось 29 августа в районе поселка Кабардинкав Геленджике.Изначально поступила информация о том, что два туристаполучили тяжелые травмы и находятся в реанимации. При этом говорилось отом, что одним из них является сын высокопоставленного местного чиновника. На кадрахвидно, как путешественников внезапно выбрасывает в воздух ударной волной послевзрыва.Однако вскоре открыласьправда, пугающая своим черным юмором и цинизмом. Новость оказалась фейковой. Искусственносозданный инфоповод создал Telegram-канал "ЧП Краснодар", чтобы проучить местных репортеров, которые воруют их посты.Кроме того, администратор ресурса объяснил, что журналистикав последнее время превратилась в конвейер по штамповке фейковыхновостей. "Журналисты берут информацию из социальных сетей,не проверяя, не переписывая, не уточняя детали, не получаякомментарии. Зато за переписывание нашего паблика они получают зарплату", —цитируют администратора "Кубанские новости".В группе"ЧП Краснодар" отмечается, что инцидент не имеет отношения кРоссии. В правоохранительных иадминистративных органах Краснодарского края подтвердили, что информациио подобном ЧП к ним не поступало.