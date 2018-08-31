В соцсетях
и ряде СМИ распространен ролик, на котором запечатлена трагедия. Якобы,
происшествие случилось 29 августа в районе поселка Кабардинка
в Геленджике.
В соцсетях
и ряде СМИ распространен ролик, на котором запечатлена трагедия. Якобы,
происшествие случилось 29 августа в районе поселка Кабардинка
в Геленджике.
Изначально поступила информация о том, что два туриста
получили тяжелые травмы и находятся в реанимации. При этом говорилось о
том, что одним из них является сын высокопоставленного местного чиновника. На кадрах
видно, как путешественников внезапно выбрасывает в воздух ударной волной после
взрыва.
Однако вскоре открылась
правда, пугающая своим черным юмором и цинизмом. Новость оказалась фейковой. Искусственно
созданный инфоповод создал Telegram-канал "ЧП Краснодар", чтобы проучить местных репортеров, которые воруют их посты.
Кроме того, администратор ресурса объяснил, что журналистика
в последнее время превратилась в конвейер по штамповке фейковых
новостей. "Журналисты берут информацию из социальных сетей,
не проверяя, не переписывая, не уточняя детали, не получая
комментарии. Зато за переписывание нашего паблика они получают зарплату", —
цитируют администратора "Кубанские новости".
В группе
"ЧП Краснодар" отмечается, что инцидент не имеет отношения к
России. В правоохранительных и
административных органах Краснодарского края подтвердили, что информации
о подобном ЧП к ним не поступало.