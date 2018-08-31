Генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук считает, что решение о модернизации банкнот и изменении их дизайна будет приниматься на основе наблюдений за банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей.

Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук считает, что решение о модернизации банкнот и изменении их дизайна будет приниматься на основе наблюдений за банкнотами номиналом 200 и 2000 рублей.Как передает "Интерфакс", Трачук отметил, что базовый дизайн купюр был разработан еще в 1995-1997 годов и потому предпосылки для их изменения — сформировались.Он подчеркнул, что решение об этом будет принимать Центробанк РФ – на основе наблюдения за тем, как обращаются новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей, запущенные в оборот осенью 2017 года.В апреле 2018 года доля таких купюр по данным Банка России составила 1,7% от общей денежной массы.