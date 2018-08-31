Патриарх Кирилл сегодня, 31 августа, встретился в Стамбуле со Вселенским патриархом, предстоятелем Константинопольской церкви Варфоломеем. Переговоры длились почти два с половиной часа в присутствии всех членов Синода Вселенского Патриархата.

Патриарх Кирилл сегодня, 31 августа, встретился в Стамбуле со Вселенским патриархом — предстоятелем Константинопольской церкви Варфоломеем. Переговоры длились почти два с половиной часа в присутствии всех членов Синода Вселенского Патриархата. До этого патриархи Константинопольский и Московский лично встречались больше двух лет назад. И, как сегодня было сказано, за это время многое произошло и в религиозной жизни, и в мире.Прежде чем отправиться к патриарху Варфоломею, патриарх Кирилл поклонился одной из главных святынь Константинополя — камню из колонны, к которой был привязан Христос, когда его бичевали перед распятием. Собор святого Георгия стоит по соседству с дворцом, где и встретились патриархи."Мы верим в силу диалога. В то время, когда политические руководители используют диалог для того, чтоб разрешить проблемы своих стран, намного больше мы, религиозные лидеры, должны использовать этот путь диалога для разрешения вопросов. Тем более, что диалог — это путь, который нам указан самим Богом", — отметил Патриарх Константинопольский и Вселенский, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I.Предстоятели Русской и Вселенской православных церквей знакомы с 1977 года. Оба не только священники, но и дипломаты, эксперты в вопросах внутрицерковного диалога. В статусе патриархов это их шестая личная встреча за неполные 10 лет."Беседа продолжалась около двух часов, она была очень откровенной, очень братской, это была действительно беседа от сердца к сердцу", — прокомментировал митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.В очередной раз оба предстоятеля подтвердили: их общая задача — укрепление дружбы и единства всего православного мира.История отношений Русской и Вселенской церквей насчитывает более тысячи лет. Еще за 31 год до Крещения Руси князем Владимиром именно в Константинополе в 957-м православие приняла его бабушка — святая равноапостольная княгиня Ольга.В середине XV века завоёванный османами Константинополь стал Стамбулом, собор святой Софии — мечетью, и сегодня над резиденцией владык — турецкий флаг с полумесяцем. И всё же, как дань истории, Константинопольский патриарх считается первым в диптихе предстоятелей православных церквей, но по канонам он всё же первый среди равных. Какие-либо решения относительно церковной жизни в православном мире принимаются на основе консенсуса. И лидеры периодически встречаются, чтобы обсудить текущую повестку с глазу на глаз."Это был разговор между двумя братьями. Поэтому не хотелось бы весь этот разговор вам пересказывать. Но если резюме, то резюме такое: хорошая встреча. Очень хорошая была атмосфера. Мы обсудили все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня. И, надеюсь, что будем и дальше работать вместе для того, чтобы мир становился лучше", — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.И хотя в православном мире сегодня 15 равноправных первоиерархов, именно к встречам Константинопольского и Московского патриархов наиболее высокий интерес. Ведь встречаются лидеры самой многочисленной Русской церкви и церкви Вселенской, из которой родились все остальные канонические православные общины.