На юго-востоке Москвы на аллее Кремлевских Курсантов найден чемодан. Внутри него обнаружено тело молодой девушки 18-25 лет. Видимых телесных повреждений на теле нет.

На юго-востоке Москвы на аллее Кремлевских Курсантов найден чемодан. Внутри него обнаружено тело молодой девушки 18-25 лет. Видимых телесных повреждений на теле нет.На месте печальной находки в Люблине работают следователи и криминалисты, сообщает ТАСС. Это второй за месяц случай обнаружения чемодана с мертвой девушкой. 8 августа чемодан с телом женщины стоял у детской площадки в Воронцовском парке. На теле женщины из чемодана на юго-западе Москвы также не было признаков насильственной смерти. После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело.