Жертвами взрыва на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске стали три человека. Их тела обнаружили под завалами спасатели, заявил врио начальника главного управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.

Жертвами взрыва на оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинске стали три человека. Их тела обнаружили под завалами спасатели, заявил врио начальника главного управления МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.Остались ли еще пострадавшие под руинами, сказать сложно, добавил спасатель. Однако сейчас, после того, как все рабочие покинули предприятие и прошли через пропускную систему, пропавшими без вести остаются еще пять человек пишет агентство "Интерфакс".Напомним, взрыв прогремел сегодня в цехе завода, где шло уничтожение мин. Одна из стен обрушилась, в здании вспыхнул пожар, который охватил 80 квадратных метров территории. К часу дня огонь был потушен. Идет опознание погибших.