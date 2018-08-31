Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе Сепар, которое находится в центре столицы Донбасса. Также известно о трех раненых. Среди них глава министерства финансов ДНР Александр Тимофеев.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар", которое находится в центре столицы Донбасса, сообщает агентство ТАСС.Также известно о трех раненых. Среди них глава министерства финансов ДНР Александр Тимофеев. На месте теракта работают спасатели. Часть бульвара Пушкина, где находится кафе, перекрыто.