Осколки уходящего поколения глазами современных художников. В выставочном центре на Большой Московской, 59 открылась выставка Русская Атлантида. Организаторы - Санкт-Петербургский Центр гуманитарных программ. 57 художников из разных уголков России и мира представили свои лучшие работы. Мои коллеги продолжат тему.

Осколки уходящего поколения глазами современных художников. В выставочном центре на Большой Московской, 59 открылась выставка "Русская Атлантида". Организаторы - Санкт-Петербургский Центр гуманитарных программ. 57 художников из разных уголков России и мира представили свои лучшие работы. Мои коллеги продолжат тему.Символ этого проекта-путешественника - Калязинская колокольня храма Николая Чудотворца. Затопленная, но не потопляемая как культурное наследие страны. Сегодня о святыне, со всех сторон окруженной водой, мало кто знает, говорят художники. А ведь именно на таких объектах и держится культурная память. Вот и решили живописцы возрождать интерес к прошлому Родины в проекте "Русская Атлантида".Виталий Васильев, автор проекта "Русская Атлантида": "К сожалению, мы сейчас не всегда имеем очень хорошие результаты в плане того, как русский человек воспринимает свою идентичность, как он знает историю своей Родины, своих городов. А уж о малых городах и говорить не приходится. В лучшем случае, интерес заканчивается на Золотом кольце".Художники исколесили почти 20 городов. В каждом — остановка на 10 дней, чтобы запечатлеть осколки уходящей эпохи и жемчужины русской архитектуры. К слову, недавно в Александрове прошёл 50 юбилейный пленэр. На экспозиции представлено 67 картин. Проект объединил художников не только со всех уголков России, но и мира: из России, Афганистана, Словакии, Италии. Также в пленэрах приняло участие 70 художников из Индии. Среди них Шрианси Ману. Она присоединилась к проекту в Александрове.Шрианси Ману, художник (Индия): "Для меня самый важный момент случился в поезде. Я заметила, что даже маленькие дети рисуют. Россияне очень много знают об искусстве и стараются больше узнавать. Это положительная черта россиян".Александр Крылов вместе с проектом уже прошёл Галич, Калязин и Александров. Крылов - профессор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры. Узнав о проекте, сразу же откликнулся. В своих работах Александр пытается запечатлеть места и строения, разрушенные после Второй мировой войны. Художник планирует двигаться с проектом "Русская Атлантида" и дальше.Александр Крылов, заслуженный художник России: "Это моя мечта: поработать, долго работать, писать храмы, старые постройки в наших святых городах центральной России. Здесь очень красиво! Владимир - изумительный город. Меня поражает то, как он сохранился после этого катка, вала культурной революции. Он сохранился".Выставка "Русская Атлантида" в выставочном центре на Большой Московской , 59 продлится до 30 сентября. Затем её перевезут в Покров.