Родившийся в британском Бирмингеме 21-летний Нааимур Захария Рахман был признан виновным в подготовке крупного теракта. Сторонник исламистской организации ИГ (запрещена в России) собирался убить Терезу Мэй. Юношу вдохновил теракт 2017 года в Манчестере. Он собирался нанести не меньший ущерб.

Родившийся в британском Бирмингеме 21-летний Нааимур Захария Рахман был признан виновным в подготовке крупного теракта. Сторонник исламистской организации ИГ (запрещена в России) собирался убить Терезу Мэй. Юношу вдохновил теракт 2017 года в Манчестере. Он собирался нанести не меньший ущерб, сообщает The Telegraph.Рахман признался, что добраться до Мэй с помощью взрывчатки и перцового баллончика. Задачей британца было обезглавить чиновницу, а затем покончить с собой.Сотрудники ФБР и МИ-5 узнали о планах Рахмана в 2017 году. Они несколько месяцев общались с ним под видом экстремистов, а 28 ноября задержали юношу с поличным, во время передачи ему муляжей взрывчатки.Вступить в ряды радикалов Рахмана вдохновила трагичная судьба его родственников. Один из них воевал на стороне исламистов в Сирии и был убит, другие получили сроки за финансирование террористов.