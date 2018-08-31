Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко был одним
из тех бывших шахтеров и трактористов, о которых говорил президент Владимир
Путин, комментируя три года назад происходящее на юго-востоке Украины. Сегодня горный
электромеханик по специальности и руководитель непризнанной республики по призванию, имевший непререкаемый
авторитет в ДНР, трагически погиб в самом центре своего родного города.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко был одним
из тех бывших шахтеров и трактористов, о которых говорил президент Владимир
Путин, комментируя три года назад происходящее на юго-востоке Украины. Сегодня горный
электромеханик по специальности и руководитель непризнанной республики по призванию, имевший непререкаемый
авторитет в ДНР, трагически погиб в самом центре своего родного города.
Захарченко родился в 1976 году в Донецке, он с отличием окончил
местный техникум промышленной автоматики и начинал свою трудовую деятельность
на обычной шахте, каких в Донбассе десятки. Высшее образование так и не
получил, хотя учился в Донецком юридическом институте МВД.
В 2014 году, когда украинские войска начали бомбить Донбасс,
Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание городской
администрации Донецка. Цель у него и его сподвижников была вполне мирной: организация
Киевом референдума о независимости.
Но пришедшая в результате событий на майдане власть не
хотела слушать голос двух республик и тогда ДНР и ЛНР ничего не оставалось
делать, как обороняться. Чем собственно, население юго-востока и занимается по
сей день.
Обстрелы пригородов Донецка стали чем-то повседневным для десятков
тысяч жителей столицы республики. Ее руководитель и сам не раз бывал под огнем.
Смерти он не боялся и вряд ли смог бы назвать точное число покушений на его
жизнь.
А их было, по крайней мере, семь. 30 августа 2014 года тогда
еще премьер-министр ДНР передвигался в составе колонны, которая попала под
обстрел. Одна из автоматных пуль ранила водителя Захарченко, но сам он
находился в другой машине и не пострадал.
Второй случай, утверждает Life, произошел в Углегорске в начале февраля 2014 года. Стрелок
промахнулся и убил охранника Захарченко. Пуля все-таки настигла главу ДНР,
который вступил в бой с украинскими силовиками под Дебальцево. Захарченко был
ранен в ногу и долгое время после этого ходил с тростью.
В апреле 2016 года в ДНР была обезврежена украинская
диверсионная группа, которая готовились подорвать главу республики, а спустя четыре
месяца неизвестные пытались взорвать машину Захарченко. Бомбу вовремя
обнаружили и обезвредили.
В мае 2017 года на дороге, ведущей к Саур-могиле, прогремело
два взрыва. Это произошло за несколько минут до проезда кортежа Захарченко. По
словам самого главы ДНР, фугас взорвался на повороте непосредственно перед
подъездом к мемориалу.
Сегодня, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко получил
смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в
Донецке.