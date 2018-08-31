Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко был одним из тех бывших шахтеров и трактористов, о которых говорил президент Владимир Путин, комментируя три года назад происходящее на юго-востоке Украины. Сегодня горный электромеханик по специальности и руководитель непризнанной республики по призванию, имевший непререкаемый авторитет в ДНР, трагически погиб в самом центре своего родного города.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко был однимиз тех бывших шахтеров и трактористов, о которых говорил президент ВладимирПутин, комментируя три года назад происходящее на юго-востоке Украины. Сегодня горныйэлектромеханик по специальности и руководитель непризнанной республики по призванию, имевший непререкаемыйавторитет в ДНР, трагически погиб в самом центре своего родного города.Захарченко родился в 1976 году в Донецке, он с отличием окончилместный техникум промышленной автоматики и начинал свою трудовую деятельностьна обычной шахте, каких в Донбассе десятки. Высшее образование так и неполучил, хотя учился в Донецком юридическом институте МВД.В 2014 году, когда украинские войска начали бомбить Донбасс,Захарченко возглавил группу из семи вооруженных человек, занявших здание городскойадминистрации Донецка. Цель у него и его сподвижников была вполне мирной: организацияКиевом референдума о независимости.Но пришедшая в результате событий на майдане власть нехотела слушать голос двух республик и тогда ДНР и ЛНР ничего не оставалосьделать, как обороняться. Чем собственно, население юго-востока и занимается посей день.Обстрелы пригородов Донецка стали чем-то повседневным для десятковтысяч жителей столицы республики. Ее руководитель и сам не раз бывал под огнем.Смерти он не боялся и вряд ли смог бы назвать точное число покушений на егожизнь.А их было, по крайней мере, семь. 30 августа 2014 года тогдаеще премьер-министр ДНР передвигался в составе колонны, которая попала подобстрел. Одна из автоматных пуль ранила водителя Захарченко, но сам оннаходился в другой машине и не пострадал.Второй случай, утверждает Life, произошел в Углегорске в начале февраля 2014 года. Стрелокпромахнулся и убил охранника Захарченко. Пуля все-таки настигла главу ДНР,который вступил в бой с украинскими силовиками под Дебальцево. Захарченко былранен в ногу и долгое время после этого ходил с тростью.В апреле 2016 года в ДНР была обезврежена украинскаядиверсионная группа, которая готовились подорвать главу республики, а спустя четыремесяца неизвестные пытались взорвать машину Захарченко. Бомбу вовремяобнаружили и обезвредили.В мае 2017 года на дороге, ведущей к Саур-могиле, прогремелодва взрыва. Это произошло за несколько минут до проезда кортежа Захарченко. Пословам самого главы ДНР, фугас взорвался на повороте непосредственно передподъездом к мемориалу.Сегодня, 31 августа глава ДНР Александр Захарченко получилсмертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина вДонецке.