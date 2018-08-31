Официальный
представитель МИД прокомментировала убийство главы ДНР Александра Захарченко. Дипломат
увидела в трагедии украинский след.
Официальный
представитель МИД прокомментировала убийство главы ДНР Александра Захарченко. Дипломат
увидела в трагедии украинский след.
"Есть все основания полагать, что за его убийством
стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения
инакомыслящих и неугодных", – цитирует Марию Захарову Telegram-канал
"Говорит Москва". Она отметила, что "киевская партия войны" реализует
террористический сценарий вместо выполнения минских договоренностей и поиска
путей урегулирования внутреннего конфликта.
Дипломат считает, что мировое сообщество должно
потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования данного
преступления. При этом Захарова назвала марионеточной политическую систему
Украины.
Как писали Dni.Ru, вечером 31 августа в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в
центре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народной
республики получил смертельное ранение и погиб в больнице. Среди раненых
при взрыве в кафе – министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев.
Александру Захарченко
было 42 года. Он возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. За время своей работы он
пережил несколько покушений. Убить политика пытались украинские диверсанты.