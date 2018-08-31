Официальный представитель МИД прокомментировала убийство главы ДНР Александра Захарченко. Дипломат увидела в трагедии украинский след.

Официальныйпредставитель МИД прокомментировала убийство главы ДНР Александра Захарченко. Дипломатувидела в трагедии украинский след."Есть все основания полагать, что за его убийствомстоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устраненияинакомыслящих и неугодных", – цитирует Марию Захарову Telegram-канал"Говорит Москва". Она отметила, что "киевская партия войны" реализуеттеррористический сценарий вместо выполнения минских договоренностей и поискапутей урегулирования внутреннего конфликта.Дипломат считает, что мировое сообщество должнопотребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования данногопреступления. При этом Захарова назвала марионеточной политическую системуУкраины.Как писали Dni.Ru, вечером 31 августа в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина вцентре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народнойреспублики получил смертельное ранение и погиб в больнице. Среди раненыхпри взрыве в кафе – министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев.Александру Захарченкобыло 42 года. Он возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. За время своей работы онпережил несколько покушений. Убить политика пытались украинские диверсанты.